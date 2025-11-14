Dİlan Polat yine enteresan! Evinin içinde uğursuz dedi, pijamalarını yaktı! Kimse gözlerine inanamadı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaptığı paylaşımlarla ve gösterişli hayatıyla hemen hemen herkesin hakkında biraz da olsa bilgi sahibi olduğu bir kişi... Geçtiğimiz yıllarda kara para aklamak iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve bunlarla beraber birçok kişi, gündemi uzun bir süre meşgul etmişti. Her paylaşımı olay olan Dilan Polat, bu sefer de yaptı yapacağını. Uğursuz olduğuna inandığı pijamalarını evin tam ortasında yaktı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı, görenler gözlerine inanamadı.