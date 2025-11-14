Dİlan Polat yine enteresan! Evinin içinde uğursuz dedi, pijamalarını yaktı! Kimse gözlerine inanamadı
Kara para aklama davasında uzun bir süre yargılanan ve tahliyesinin, her yaptığıyla ve paylaştığıyla gündem olmaya devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat, bu kez mahkemenin erteleme kararının ardından sinir krizi yaşadı. Bu sefer öyle bir şey yaptı ki, sosyal medya çalkalandı. Polat’ın, “uğursuzluk getirdiğine” inandığı pijamalarını evinin ortasında ateşe verdiği anlar kısa sürede viral oldu.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaptığı paylaşımlarla ve gösterişli hayatıyla hemen hemen herkesin hakkında biraz da olsa bilgi sahibi olduğu bir kişi... Geçtiğimiz yıllarda kara para aklamak iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve bunlarla beraber birçok kişi, gündemi uzun bir süre meşgul etmişti. Her paylaşımı olay olan Dilan Polat, bu sefer de yaptı yapacağını. Uğursuz olduğuna inandığı pijamalarını evin tam ortasında yaktı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı, görenler gözlerine inanamadı.
Tahliye sonrası sosyal medya paylaşımlarına hız veren Dilan Polat, duruşmasının ileri bir tarihe ertelenmesiyle öfkesine hakim olamadı.
Instagram hesabından yayınladığı görüntülerde, salonun zeminine yerleştirdiği tavanın içinde pijamalarını ateşe verdiği görüldü.
Engin Polat’ın tepkisiz ancak hayret dolu hali sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.