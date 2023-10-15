Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konuldu! Şimdi ne olacak?

Sosyal medyadaki şatafatlı hayatıyla herkesin dikkatini çeken ve yaptığı açıklamalarla da malvarlığıyla ilgili şüpheleri artıran sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Çiftin lüks araçları da dahil tüm mal varlığı yediemine teslim edilecek.