Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konuldu! Şimdi ne olacak?
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili son dakika gelişmesi, Sosyal medyadaki şatafatlı hayatıyla dikkati çeken fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Polat çiftinin yurtdışına çıkışı yasaklandı. Çiftin lüks araçları da dahil tüm mal varlığı yediemine teslim edilecek.
Sosyal medyadaki şatafatlı hayatıyla herkesin dikkatini çeken ve yaptığı açıklamalarla da malvarlığıyla ilgili şüpheleri artıran sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Çiftin lüks araçları da dahil tüm mal varlığı yediemine teslim edilecek.
Hürriyet’in haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Engin Polat’la birlikte hareket eden aile üyeleri hakkında da soruşturma başlattı. Tüm hesaplar ve şirketler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelendi.
MASAK’ın raporunda, Dilan Polat’ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği satışlarda vergi ödememek için sahte belge kullanmış olabileceği ayrıca sahibi olduğu ‘Rise and Shine Kozmetik’ şirketinde de sahte belge düzenlendiği belirtildi.
Raporda, 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı yer aldı.