Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü: Vatan Caddesi'nde sergilenecek

Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti önceki gece gerçekleşen bir operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan 17 şüphelinin gözaltında olduğu bilgisi paylaşıldı.