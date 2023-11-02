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Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü: Vatan Caddesi'nde sergilenecek

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Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü: Vatan Caddesi'nde sergilenecek

Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçların yediemine çekildiği ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, el konulan araçların bugün Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Yerleşkesi'nin önüne getirileceğini aktardı. Polat ailesinin ev ve şirketlerinin önündeki araçlar teker teker çekicilerle götürülürken işte böyle görüntülendi...

Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü: Vatan Caddesi'nde sergilenecek

Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti önceki gece gerçekleşen bir operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan 17 şüphelinin gözaltında olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü: Vatan Caddesi'nde sergilenecek

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de yer aldığı ortaya çıktı. 

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Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü: Vatan Caddesi'nde sergilenecek

Zehra Yılmaz serbest bırakıldı

Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak savcılık kararıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda firari durumdaki 1 kişi daha gözaltına alındı.

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Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçlar çekicilerle götürüldü: Vatan Caddesi'nde sergilenecek

Lüks araçlarına el konuldu

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Polat Ailesi'ne dair yeni gelişmeler yaşanıyor. 

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