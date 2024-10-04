Dilan Polat ile Engin Polat'a büyük şok! "İki dosya birleştirilsin"
Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme kritik bir öneride bulundu. Yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'in yargılandığı davayla Polatların irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı davayla bu dosyanın birleştirilmesi için yazı yazdı.
Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme kritik bir öneride bulundu. Yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla Polat'ların irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı davaya dosyaların birleştirilmesi için yazı yazdı. Şimdi kara para aklama ile yasa dışı bahis dosyasının birleşip birleşmeyeceği noktasında mahkemenin vereceği cevap merak konusu.
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme ilk duruşmayı yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda ara kararını açıklayan İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tahliyesine hükmetti.
Bir de yasa dışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davasına birleştirme önerisinde bulunacağını belirtti.