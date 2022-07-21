Dilan Polat doğum gününde hediyelere boğuldu! Eşinin aldığı hediyeler sosyal medyada olay oldu
Ünlü sosyal medya kullanıcı ve iş insanı Dilan Polat doğum günü için eşinin aldığı hediyelerle gündeme oturdu. Twitter kullanıcıları Polat'ın paylaştığı videolara "Biz dünyaya izlemeye gelmişiz" yorumlarında bulundu.
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı olan Dilan Polat geçtiğimiz gün 32 yaşına girdi. Ünlü isim eşinin aldığı doğum günü hediyeleriyle gündeme oturdu.
Ünlü yazılımcı Engin Polat 32 yaşına giren eşi Dilan Polat'a aldığı doğum günü hediyeleriyle ağızları açık bıraktı. Eşine unutulmaz bir doğum günü yaşattı.
İlk önce Dilan Polat'ın gözlerini bağlayan eşi, içini kırmızı güllerle doldurduğu lüks bir aracı karısına hediye etti.
Ardından AVM'nin içine giren ünlü fenomen Dilan Polat kendisinin adına açılmış mücevher mağazasıyla ikinci hediyesini aldı.