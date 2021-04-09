Dilan Koç ağlayarak yardım istedi korkunç tehditler 'Tecavüz edip parçalara ayıracağız'

Sesinin duyulmasını isteyen Dilan Koç, kendisine sahip çıkacak bir babasının da olmadığını, vefat ettiğini, gelen dehşet mesajları şu sözlerle anlattı:

"Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar. Evet benim babam yok öldü.''