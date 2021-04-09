Dilan Koç ağlayarak yardım istedi korkunç tehditler 'Tecavüz edip parçalara ayıracağız'
Adliye önünden video yayımlayan Dilan Koç, ağlayarak yardım istedi. Korkunç tehdit mesajları duyanların kanını dondurdu.
TikTok sayesinde tanınırlık elde edip fenomen haline gelen Dilan Koç, binlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabından ağlayarak yardım çağrısında bulundu. Büyükçekmece Adliyesi'nin önünden video paylaşan Koç, ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını söyledi.
Sesinin duyulmasını isteyen Dilan Koç, kendisine sahip çıkacak bir babasının da olmadığını, vefat ettiğini, gelen dehşet mesajları şu sözlerle anlattı:
"Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar. Evet benim babam yok öldü.''
''Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun.
''Ben ölmek istemiyorum, öldükten sonra sesimi duymanıza gerek yok. Bana şimdi yardım edin lütfen."