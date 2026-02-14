Dilan Çıtak'tan bomba Bayhan itirafı! Survivor detayı çok konuşuldu
Dilan Çıtak, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Bayhan Gürhan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çıtak'ın açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Survivor detayı ise oldukça dikkat çekti. Bakın İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bayhan Gürhan hakkında hangi itiraflarda bulunudu...
Gel Konuşalım programına konuk olan Dilan Çıtak, Survivor dönemine dair bilinmeyenleri paylaştı. Bayhan Gürhan’ın sert mizaçlı olduğunu söyleyen Çıtak, yarışma sürecinde bazı sözlerinin ortamda gerginliğe neden olduğunu ifade etti. Çıtak’ın açıklamaları kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılarak Survivor adasında yaşadıklarını anlattı.
Yarışmadaki arkadaşı Popstar Bayhan hakkında konuşan Çıtak, halkın Bayhan'ın hayat hikayesinden etkilendiğini ve bu nedenle bazı özelliklerinin gözden kaçtığını söyledi. Çekimlerde Bayhan'ın bazı söylemlerinin diğer yarışmacıları kırdığını ifade etti.
Çıtak, Bayhan'ın ekranda sevilen bir yarışmacı olduğunu vurguladı ve şunları dile getirdi: