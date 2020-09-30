Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses için aldığı karar dikkat çekti tartışmışlardı

Nişantaşı'nda tırnak bakım güzellik dükkanı işleten Dilan Çıtak pandemi döneminden bu yana işlerinin azaldığını da söyleyip "İşler tabii ki bu dönemde biraz aksadı durdu, insanlar yine bakım yapıyor ama az bir kesim. Genelde evlerindeler korkuyorlar bakıma gelmeye. Eskiye göre işlerde düşüş var" dedi.