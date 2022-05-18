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Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in nişanında iğrenç olay! İbrahim Tatlıses el öptürmedi

Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in nişanında iğrenç olay! İbrahim Tatlıses el öptürmedi

Dilan Çıtak Tatlıses, uzun süredir beraber olduğu müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı. Nişandaki 2 detay sosyal medyanın diline düştü.

Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in nişanında iğrenç olay! İbrahim Tatlıses el öptürmedi

Şarkıları ve yaşadığı silahlı saldırının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı. 

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Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in nişanında iğrenç olay! İbrahim Tatlıses el öptürmedi

Yıllarca Tatlıses ile soyadını için mücadele veren Çıtak, babasının soyadını almıştı.

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Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in nişanında iğrenç olay! İbrahim Tatlıses el öptürmedi

4 yıldır kendisi gibi müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in nişanında iğrenç olay! İbrahim Tatlıses el öptürmedi

İlişkileriyle sık sık isimlerinden söz ettiren Tatlıses ve Dörter, dün akşam yakın çevresinin katıldığı bir törenle nişanlandı. 

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