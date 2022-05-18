Dilan Çıtak ve Levent Dörter'in nişanında iğrenç olay! İbrahim Tatlıses el öptürmedi
Dilan Çıtak Tatlıses, uzun süredir beraber olduğu müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı. Nişandaki 2 detay sosyal medyanın diline düştü.
Şarkıları ve yaşadığı silahlı saldırının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.
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Yıllarca Tatlıses ile soyadını için mücadele veren Çıtak, babasının soyadını almıştı.
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4 yıldır kendisi gibi müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı.
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İlişkileriyle sık sık isimlerinden söz ettiren Tatlıses ve Dörter, dün akşam yakın çevresinin katıldığı bir törenle nişanlandı.
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