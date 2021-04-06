Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter çiftinden kötü haber yine ayrıldılar

Uzun yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, ilişkilerine bir kez daha son verdi. Geçtiğimiz aylarda, evlilikle ilgili "Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, akışına bıraktık" diyen müzisyen çift, fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldı.