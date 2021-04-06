BIST 1.426
DOLAR 8,14
EURO 9,64
ALTIN 454,84

Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter çiftinden kötü haber yine ayrıldılar

Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter çiftinden kötü haber yine ayrıldılar

Türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter'le yollarını ayırdı.

Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter çiftinden kötü haber yine ayrıldılar

Uzun yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, ilişkilerine bir kez daha son verdi. Geçtiğimiz aylarda, evlilikle ilgili "Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, akışına bıraktık" diyen müzisyen çift, fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldı.

17
Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter çiftinden kötü haber yine ayrıldılar

Çıtak ve Dörter, biten ilişkilerinin ardından sosyal medyada birbirilerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte oldukları fotoğraflarını da sildi. Bir dargın bir barışık aşıklar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişlerdi.

27
Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter çiftinden kötü haber yine ayrıldılar

'Bir imzalık iş' demişti

Levent Dörter, "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" diye konuşmuştu.

37
Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter çiftinden kötü haber yine ayrıldılar

Aldatılma itirafı

Dilan Çıtak, ilişkilerinin başlarında sevgilisinin kendisini aldattığını itiraf etmişti. Çıtak, "Ben bu konularda daha çok psikolojik yaklaşırım. Bunun psikolojisine inmek isterim çünkü bunu kimse sebepsiz yapmaz." demişti.

47