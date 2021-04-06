Dilan Çıtak Tatlıses-Levent Dörter çiftinden kötü haber yine ayrıldılar
Türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter'le yollarını ayırdı.
Uzun yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, ilişkilerine bir kez daha son verdi. Geçtiğimiz aylarda, evlilikle ilgili "Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, akışına bıraktık" diyen müzisyen çift, fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldı.
Çıtak ve Dörter, biten ilişkilerinin ardından sosyal medyada birbirilerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte oldukları fotoğraflarını da sildi. Bir dargın bir barışık aşıklar, geçtiğimiz yıl Eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişlerdi.
'Bir imzalık iş' demişti
Levent Dörter, "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" diye konuşmuştu.
Aldatılma itirafı
Dilan Çıtak, ilişkilerinin başlarında sevgilisinin kendisini aldattığını itiraf etmişti. Çıtak, "Ben bu konularda daha çok psikolojik yaklaşırım. Bunun psikolojisine inmek isterim çünkü bunu kimse sebepsiz yapmaz." demişti.