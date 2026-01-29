Dilan Çıtak Survivor sonrası Miami'ye gitmişti! Yerleşti iddialarına yanıt verdi

Survivor 2026’nın yeni sezonu, 1 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu. Yarışmanın heyecanla takip edilen Ünlüler Gönüllüler kategorisinde geçen hafta elenen isim Dilan Çıtak olmuştu. Adadan veda eden Çıtak, konseyde yaptığı duygusal konuşmada izleyicilerine duygusal anlar yaşatmıştı. "Çok erken ama gidiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, yarışmaya katılmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Gerçekten çok güzel bir 17 gün geçirdim. Beni dışlayanlara rağmen burada olmaktan gurur duydum. Hep derim ki Acun Ilıcalı amcam olsa diye. Çok teşekkür ederim, umarım yollarımız bir gün tekrar kesişir."