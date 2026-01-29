Dilan Çıtak Survivor sonrası Miami'ye gitmişti! Yerleşti iddialarına yanıt verdi
Survivor 2026'nın yıldız isimlerinden Dilan Çıtak, yarışmaya 17 gün katıldıktan sonra elenmiş ve sonrasında Amerika'ya yerleştiği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı, Miami'ye taşındığına dair çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu.
Survivor 2026’nın yeni sezonu, 1 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu. Yarışmanın heyecanla takip edilen Ünlüler Gönüllüler kategorisinde geçen hafta elenen isim Dilan Çıtak olmuştu. Adadan veda eden Çıtak, konseyde yaptığı duygusal konuşmada izleyicilerine duygusal anlar yaşatmıştı. "Çok erken ama gidiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, yarışmaya katılmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Gerçekten çok güzel bir 17 gün geçirdim. Beni dışlayanlara rağmen burada olmaktan gurur duydum. Hep derim ki Acun Ilıcalı amcam olsa diye. Çok teşekkür ederim, umarım yollarımız bir gün tekrar kesişir."
Survivor’a büyük umutlarla katılan Dilan Çıtak’ın, yarışma sonrası Türkiye’ye dönmediği ve ABD’ye yerleştiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Çıtak, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile bu iddialara yanıt verdi.
"Miami'ye yerleşmedim" diyerek çıkan haberleri yalanlayan Çıtak, tatil amaçlı Miami'ye geldiğini belirtti. "Dominik’ten Miami’ye 2 saatlik bir mesafe var, Survivor sonrası iki gün burada tatil yapmayı düşündüm. Sonradan aldığım konser teklifleri nedeniyle tatilim uzadı," diyerek durumunu açıklayan Çıtak, 31 Ocak'taki son konserinin ardından 3 Şubat'ta Türkiye'ye döneceğini söyledi.