Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi görenleri hayrete düşürdü
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, imaj değişikliğine gitti. Saç rengini değiştiren ünlü isim, düzleştirilen saçlarının sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. En son 8-9 yaşlarında fön çektirdiğini söyleyen Dilan Çıtak'ın düz saçlı halini görenler ise bir hayli şaşırdı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses imaj değiştirdi. Dilan Çıtak, doğal kıvırcık olan saçlarına fön çektirdi. En son 8-9 yaşında fön çektirdiğini söyleyen ünlü şarkıcının son hali görenleri şaşırttı.
Levent Dörter ile yaklaşık 1 ay önce dünya evine giren Dilan Çıtak yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.
"Fön hayatımın 8-9 yaşlarında kaldı"
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda saçlarını iki günde bir yıkadığını dile getiren Dilan Çıtak, kuaföre gitmediğini söyleyerek "Fön hayatımın 8-9 yaşlarında kaldı, 3 kişi fön çekmişti saçıma" demişti.
Saçlarıyla dikkat çeken kıvırcık saçlarını düzleştirdi. Saç rengini de değiştiren Dilan Çıtak yeni saçlarını sevdiğini söyledi. Dilan'ı ilk kez böyle gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.