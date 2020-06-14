Dilan Çıtak maske takmayanlara kızmıştı sevgilisi Levent Dörter maskesiz yakalandı

Muhabirlerin "Neden maske kullanmıyorsunuz?" sorusu üzerine Dörter, şu cevabı verdi:

"Maske takıyorum. Şimdi yemek yedim diye yüzümde maske yok. Hastalığı atlatan biri olarak bulaştırıcı riskim var mı, yok mu onu da bilmiyorum ama birazdan maske takacağım."