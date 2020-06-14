Dilan Çıtak maske takmayanlara kızmıştı sevgilisi Levent Dörter maskesiz yakalandı
Koronavirüsü atlatan Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, Nişantaşı'nda maskesiz yakalandı. Dilan Çıtak, maske takmayanlara ateş püskürmüştü.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörter, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve sevenlerini oldukça korkutmuştu. Koronayı atlatmalarının ardından da Nişantaşı'nda maskeleriyle görüntülenen ikiliden Dilan Çıtak, maske takmayanları gördükçe sinirlenmiş, adeta ateş püskürmüştü.
Koronavirüs tedavisi görüp sağlığına kavuşan Levent Dörter, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda maskesiz objektiflere takıldı. Şarkıcının koronavirüse karşı en önemli tedbirlerden biri olan maske kullanımını ihmal etmesi dikkat çekti.
Muhabirlerin "Neden maske kullanmıyorsunuz?" sorusu üzerine Dörter, şu cevabı verdi:
"Maske takıyorum. Şimdi yemek yedim diye yüzümde maske yok. Hastalığı atlatan biri olarak bulaştırıcı riskim var mı, yok mu onu da bilmiyorum ama birazdan maske takacağım."
Eylül ayında sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Levent Dörter, koronavirüs sebebiyle işleri azaldığı için ekonomik kayıp içinde olduklarını belirtti.