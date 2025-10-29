Dilan Çiçek Deniz'den oyunculuk yorumuna göndermeli yanıt! "Bazı kutsal oyuncular"
Son günlerde oyunculuk mesleğine dair sözleriyle gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından yeni bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, “Oyunculuk o kadar da kutsal bir meslek değil” ifadelerine gelen tepkilere göndermeli bir yanıt verdi.
Tartışma, geçtiğimiz haftalarda oyuncu Berna Laçin’in, Hilal Altınbilek hakkında yaptığı bir yorumla başlamıştı. Laçin’in, “En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” sözlerinin ardından Dilan Çiçek Deniz de konuyla ilgili fikir beyan etmişti.
'DOKTORLUK ÖĞRETMENLİK GİBİ KUTSAL MESLEKLERİMİZ VAR'
Bir etkinlikte konuşan Deniz, “Herkesin her konuda çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var” diyerek, Laçin’in yorumuna gönderme yapmıştı.
EKİN TÜRKMEN'DEN SERT TEPKİ
Ancak bu açıklama, bazı meslektaşlarının tepkisini çekti. Oyuncu Ekin Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller” diyerek Deniz’i eleştirdi.