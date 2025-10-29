Dilan Çiçek Deniz'den oyunculuk yorumuna göndermeli yanıt! "Bazı kutsal oyuncular"

EKİN TÜRKMEN'DEN SERT TEPKİ

Ancak bu açıklama, bazı meslektaşlarının tepkisini çekti. Oyuncu Ekin Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller” diyerek Deniz’i eleştirdi.