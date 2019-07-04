Dilan Çiçek Deniz yurt dışına açılıyor! İngiltere'de seçmelere katıldı
Son olarak Çukur dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Dilan Çiçek Deniz, İngiltere'de Sinbad filminin seçmelerine katıldı.
İki yıldır Fransa'ya Cannes Film Festivali'ne giderek boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, burada yönetmen ve yapımcılarla tanışma fırsatı yakalamıştı. Deniz, Cannes’da aldığı davet üzerine İngiltere de cast çalışmaları başlayan Sinbad filminin seçmelerine katıldı.
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2020 yılında çekilecek film için kaydı alınan Deniz, Türkiye'de Ozan Açıktan’ın yönettiği ve Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı ilk filminin çekimlerini de tamamladı.
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24 yaşındaki genç oyuncu, Ağustos ayında ise İngiltere ve ABD’deki ajanslarla görüşmelere gidecek.
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Dilan Çiçek Deniz kimdir?
Dilan Çiçek Deniz , 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas’ta dünyaya geldi. Annesi ve babası öğretmen olan oyuncu, lise yıllarında tiyatro eğitimi aldı.
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