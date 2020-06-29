Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in dizisi Yarım Kalan Aşklar Dairesi'nde korona şoku

Burak Deniz daha önce yaptığı açıklamada sette koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındığını söylemişti. Deniz açıklamasında "Önlemler çok iyi alındı. Sürekli test yapılıyor. Bir ambulans sette hazır bekliyor. O yüzden rahatız. Herkes gibi bu virüsten kaçabildiğimiz kadar kaçıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.