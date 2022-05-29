BIST 2.439
DOLAR 16,19
EURO 17,41
ALTIN 965,28

Dilan Çiçek Deniz tuzlu kahveyi içirecek: Kız isteme töreni istiyorum!

Dilan Çiçek Deniz tuzlu kahveyi içirecek: Kız isteme töreni istiyorum!

İrlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Deniz Çiçek özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Boğazda aldığı evlilik teklifini anlatırken gözleri dolan güzel oyuncu kız isteme töreninin olmasını istediğini söyledi. "Thor tuzlu kahve içecek" açıklamalarında bulundu.

Dilan Çiçek Deniz tuzlu kahveyi içirecek: Kız isteme töreni istiyorum!

75. Cannes Film Festivali'nde Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalar yapan Dilan Çiçek Deniz, merak edilenlerini anlattı.

19
Dilan Çiçek Deniz tuzlu kahveyi içirecek: Kız isteme töreni istiyorum!

Cannes'da Kylie Minogue'la tanışma fırsatı bulan Deniz, "Aslında hayranı olduğum isimlerle tanışmak istemiyorum. Çünkü tanıyınca hiç hayal ettiğim gibi biri çıkmayabiliyor. Böyle tecrübelerim oldu." dedi.

29
Dilan Çiçek Deniz tuzlu kahveyi içirecek: Kız isteme töreni istiyorum!

27 yaşındaki oyuncu, ayrıca Cannes Film Festivali'nde filmiyle kırmızı halıda yürümek istediğini söyledi.

39
Dilan Çiçek Deniz tuzlu kahveyi içirecek: Kız isteme töreni istiyorum!

"Kadın oyunculara mobbing var"
Dilan Çiçek Deniz, sektörde kadın oyuncu olmanın zorluklarından da bahsederken, "Özellikle kadın oyunculara mobbing var. Bunu hissedebiliyorsunuz, umarım bu durum değişir. Başıma geldiğinde gitmeyi değil, karşı tarafı göndermeyi tercih ederim." dedi.

49