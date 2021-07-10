Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'ı öpmelere doyamadı!
Geçtiğimiz ay Alihan Aloğlu’yla ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz'in, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları doğru çıktı. Çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi
Miss Turkey 2014 ikincisi Dilan Çiçek Deniz, 2020 yazında Sedat-Yasemin Aloğlu’nun ortanca oğlu Alihan ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Biten ilişkisinin ardından ünlü oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Bir derginin özel davetlisi olarak katılan aşıklar plajda öpüşürken objektiflere yansıdı. Çift, meraklı tatilcilerin de ilgi odağı oldu.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.
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