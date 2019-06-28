Dilan Çiçek Deniz eleştiri oklarının hedefi oldu! Sosyal medyada yorum yağmuru
Çukur'un güzel yıldızı Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada hız kesmiyor. Arkadaşlarıyla tatile çıkan Deniz, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
Bodrum Masalı dizisiyle adını duyuran ardından Çukur'daki performansı ile olay yaratan Dilan Çiçek Deniz, yaz sezonunu fırsat bilerek sık sık arkadaşlarıyla tatile çıkıyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Dilan Çiçek Deniz'in bikinili paylaşımları dikkatleri üzerine çekiyor.
Her fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni alsa da Dilan Çiçek, son zamanlarda verdiği kilolar yüzünden eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Ünlü oyuncunun çok zayıfladığını düşünen takipçileri fotoğraflarının altına bu konuda not düşmekten geri kalmadı.
Neredeyse bir deri bir kemik kalan Dilan Çiçek'e takipçileri uyarı niteliğinde yorumlar atıyor. İşte o yorumlardan bazıları: ''Bu ne ! Çok zayıfsın'', ''Sana zayıflık hiç yakışmıyor ya biraz kilo al''
''Varlık icinde yokluk. Kusura bakmayın ama bu nasıl bir zayıflık'', ''Abla çok zayıfsın harbi kilo al''