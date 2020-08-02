Dilan Çiçek Deniz 3 ay evden çıkmayınca uzaylı dili öğrenmeye başladı
Pandemi nedeniyle 3 ay boyunca evde gönüllü karantina altında olan Dilan Çiçek Deniz, "Klingon öğrenmeye (Kurgusal Uzay Yolu evreninde Klingonlu türünün konuştuğu yapay dil) başladığını söyledi.
Marie Claire Dergisi’nin kapağı olan genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, dergiye verdiği röportajda koronavirüs salgını sebebiyle 3 y evden çıkmadığını söyledi. Bu süreçte ise yeni yeni hobiler edindiğini dile getirdi.
Genç oyuncu, neler yaptığını şöyle anlattı:
"Etamin ve resim ile ilgilendim, yeni enstrümanlar çaldım, Klingon öğrenmeye (yapay uzaylı dili) başladım. Online olarak dünya sinema tarihi dersleri aldım, işaret dili öğrendim, hikaye ve şiir yazdım."
2014 Türkiye İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz ile oyuncu Metin Akdülger’in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Deniz, “Metin ile bir filmde oynadık. Yakında seyirciyle buluşacak, ama aşk söz konusu değil. Fotoğrafımızı birlikte görünce yakıştırdılar sanırım. Şu an hayatımda kimse yok, yalnızım" demişti.