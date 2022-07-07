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Dila Tarkan anne olmaya hazırlanırken eşinin evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı! Dağhan Doğruer'in nafaka davası ile başı dertte

Dila Tarkan anne olmaya hazırlanırken eşinin evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı! Dağhan Doğruer'in nafaka davası ile başı dertte

Mart ayında Dağhan Doğruer ile nikah masasına oturan yedi aylık hamile ünlü stilist Dila Tarkan'ın eşi Doğruer hakkında ortaya atılan evlilik dışı çocuk iddiaları doğrulandı. Ünlü iş insanı Doğruer'in İngiliz eski sevgilisinin açtığı nafaka davası ile başı dertte.

Dila Tarkan anne olmaya hazırlanırken eşinin evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı! Dağhan Doğruer'in nafaka davası ile başı dertte

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı ünlü stilist Dila Tarkan uzun süredir aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile mart ayında Atina'da nikah masasına oturmuştu.

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Dila Tarkan anne olmaya hazırlanırken eşinin evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı! Dağhan Doğruer'in nafaka davası ile başı dertte

7 aylık hamile olan ve erkek bebeğini kucağına almak için gün sayan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer hakkında ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.

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Dila Tarkan anne olmaya hazırlanırken eşinin evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı! Dağhan Doğruer'in nafaka davası ile başı dertte

İngiliz vatandaşı Mina Safavi, Dağhan Doğruer ile ilişkisinden 27 Mart 2019 doğumlu Shaylin isimli bir kız çocuk dünyaya getirdiğini iddia ederek Doğruer'e babalık davası açmış.

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Dila Tarkan anne olmaya hazırlanırken eşinin evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı! Dağhan Doğruer'in nafaka davası ile başı dertte

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu'nun 4 Ocak 2021 tarihli, 'yüzde 99,99 ihtimalle' biyolojik babası olduğuna ilişkin raporuna göre; Shaylin'in Doğruer'in kızı olduğuna, bu şekilde nüfus kayıtlarına tesciline karar verdi. 

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