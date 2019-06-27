Dil kanserine yakalandı kocası aldattı talihsiz kadının kızı bakın ne yaptı!

Aç kaldığımız günler oluyor: Geçen yıllarından ardından 15 yaşındaki kızı Aysun Durmaz ile birlikte kirada oturan Seher Arslan, sağlığına tekrar kavuşsa da, çalışması yasaklandı. Annesine hastane muayenelerinde yardımcı olmak ve evde destek olmak için genç kız okulunu bıraktı. 450 TL engelli maaşı ve 900 TL’lik sosyal yardım hizmeti alan kadın, 550 TL’ye oturduğu evin kirada olmasından dolayı, evin giderlerini karşılamakta zorlandığını, kimi zaman aç dahi kaldıklarını dile getirdi.