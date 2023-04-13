Dikkt GSS prim borçları siliniyor! GSS prim borcu desteği nedir, nasıl başvuru yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için uyguladığı sosyal yardımlara bir yenisi daha eklendi. Genel Sağlık Sigortası(GSS) prim borcu olan kişilerin başvuru sonucunda gerekli şartları yerine getirdiği tespit edildiği taktirde borçları silinecek veya yapılandırma fırsatlarından yararlanabilecek. Peki GSS prim borcu desteği nedir, GSS prim borcu sildirme nasıl başvurusu yapılır? İşte Genel Sağlık Sigortası(GSS) prim borcu ile ilgili derlediğimiz bilgiler..

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK'dan yapılan açıklamalar sonrası Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu desteği nedir? GSS borç sildirme nasıl başvuru yapılır? gibi soruların cevapları internette vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki GSS borcu silinecek mi? GSS prim borcu sildirme şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte GSS prim borcu desteği ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

GSS prim borcu desteği nedir?

Aile bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardımlara bir yenisi daha eklendi. Yeni destek kapsamında 18 yaşından küçük ve eğitimine devam eden çocukların sigorta primleri devlet tarafından ödenecektir. 18 yaşından büyük kişiler ise zorunlu GSS kapsamına tabi tutulacaktır.

Yeni düzenleme ile birlikte lise ya da dengi okul mezunu 20 yaş üstü ve üniversite mezunu 25 yaş üstü çalışmayan genç bireyler Genel Sağlık Sigortası primine tabi tutulmuştu. Artık yeni düzenleme kapsamında sigortasını kendisi ödeyen gençlerin prim borçları Devlet tarafından ödenecektir. Prim desteği için aile durumları yoksulluk sınırının altında olması gerekmektedir. Söz konusu olan destek ödemesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yapılacaktır.

GSS prim desteği şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni düzenlenen prim desteği için aranan şartlar şu şekildedir;

GSS desteği alabilmek için kişilerin herhangi bir sosyal güvencesi olmaması gerekiyor. Hane de yaşayan kişi başı düşen gelir, asgari ücretin 1/3’ü kadar olması gerekmektedir. Ayrıca en önemli ve zorunlu olan şart ise prim desteği için gelir testi başvurusu yapılmış olmasıdır.

Başvuru işlemleri ikamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılacaktır. Genel sağlık sigortası ödemesini yapmayacak durumda olan kişilerin borçlu duruma düşmemeleri için 18 yaşını doldurmadan bir ay önce gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Her ay düzenli olarak yapılacak söz konusu destek ödemesi gelir testi sonucunda prim borcunu ödeyemeyecek durumda olan kişilerin başvurusu onaylanacak ve akabinde ödemeler her ay düzenli olarak yapılacaktır.

GSS prim borcu desteği başvurusu nasıl yapılır?

Hiç gelir testi yaptırmayan vatandaşlara sosyal medya üzerinden duyuru yapan SGK, hane içi kişi başı geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişilerin GSS prim borçlarının silineceğini ve sağlığa erişimlerinin sağlanacağını belirtti.

Hane içi kişi başı geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar ise, anaparayı 31 Ağustos'a kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammında kurtulacak.