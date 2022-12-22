Dikkat: Yeni asgari ücretle tüm ödemeler değişti! İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. En düşük işsizlik maaşı 2.568 liradan 3 bin 971 lira olarak ödenecek. en yüksek 7944 lira olarak uygulanacak.