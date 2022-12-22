Dikkat: Yeni asgari ücretle tüm ödemeler değişti! İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
2023 asgari ücret açıklandı. Bununla birlikte yeni yılda; işsizlik maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler de değişti. İşte güncel ödemeler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Asgari ücreti 8500 TL olarak açıkladı.
Asgari ücret zammının açıklanmasıyla beraber işsizlik maaşı ve 65 yaş aylığı gibi birçok ödeme de değişti. Güncel ödemeler ne şekilde oldu?
İşsizlik maaşı
Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. En düşük işsizlik maaşı 2.568 liradan 3 bin 971 lira olarak ödenecek. en yüksek 7944 lira olarak uygulanacak.
Genel sağlık sigortası primi (GSS)
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 195 lira uyguluyordu, bu rakam 2023'te 301,5 TL'ye çıkacak.