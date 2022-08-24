Dikkat! Sağanak sel hortum.... Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar... 10 il için turuncu ve sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş il için sarı beş il için de turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre 12 il için kritik uyarılarda bulunuldu. Gök gürültülü ve sağanak yağışa dikkat çeken Meteoroloji vatandaşları sel ve olası hortumlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre 12 il için kritik uyarılarda bulunuldu. Gök gürültülü ve sağanak yağışa dikkat çeken Meteoroloji vatandaşları sel ve olası hortumlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne’nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
AFAD da uyarı yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.