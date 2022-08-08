Dikkat Meteoroloji'nin hava durumu haritası alarm veriyor! 11 il için sarı kodlu uyarı İstanbul, Antalya, İzmir...

Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ay ortası da Yaz mevsimi dolu dizgin devam edecek. Bu sene Yaz mevsimine doyacağız. Sizler de bu güzel sezonun tadını çıkarın. İstanbul'da Ataşehir - Sancaktepe - Sultanbeyli taraflarında yağış var. Çok küçük bir kütle... " dedi.