Dikkat... Meteorolojiden 4 bölge için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, cumartesi günü saat 18.00'e kadar ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Aksaray, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.