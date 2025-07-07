DİKKAT! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak...
Meteoroloji'den art arda uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları yükseliyor. Nem ve yağış oranı düşüyor. Yaprak kımıldamayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il beklenen hava durumu...
Yurt genelinde yeni haftayla beraber sıcak hava da etkisini gösterecek. Sıcaklıkların 4-6 derece artması beklenirken çarşamba günü termometreler 40 dereceyi gösterecek.
METEOROLOJİ'DEN RAPOR GELDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini detaylıca aktardı.
YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği yağışlı alanların sadece kuzeydoğu kesimlerinde olacağını söyledi.
40 DERECEYE KADAR YÜKSELİYOR
Tekin, yurdun iç, batı ve güney kesimlerde hava sıcaklığının yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağını vurgulayarak, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.