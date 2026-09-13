Dikkat çeken uygulama! VAR konuşmaları stadyum ekranına yansıtıldı Premier Lig’in 4. haftasında oynanan Coventry-Brighton maçında Awoniyi’nin gördüğü kırmızı kart sonrası hakemler ile VAR arasındaki konuşmalar stadyum ekranına yansıtıldı.