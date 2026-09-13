Dikkat çeken uygulama! VAR konuşmaları stadyum ekranına yansıtıldı
Premier Lig’in 4. haftasında oynanan Coventry-Brighton maçında Awoniyi’nin gördüğü kırmızı kart sonrası hakemler ile VAR arasındaki konuşmalar stadyum ekranına yansıtıldı.
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Premier Lig'in 4. haftasında oynanan Coventry-Brighton maçında Awoniyi'nin gördüğü kırmızı kart sonrası hakemler ile VAR arasındaki diyaloglar stadyum ekranına yansıtıldı.
Hakemler arasındaki diyalog şu şekilde:
Yardımcı hakem: "Dirseğiyle yüzüne vurdu."
Hakem: "Nihai karar şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart."
VAR: "Bir hamle var. Sahadaki şiddetli hareket gerekçeli kırmızı kart kararı onaylanıyor."