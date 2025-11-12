BIST 10.641
DOLAR 42,24
EURO 48,95
ALTIN 5.651,43

Dikkat: Başvuru hakkınız yanmasın! Dolandırıcılar TOKİ sosyal konutlarını hedef aldı

|
Dikkat: Başvuru hakkınız yanmasın! Dolandırıcılar TOKİ sosyal konutlarını hedef aldı

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuru yapmak isteyenleri dolandıran web sitelerine para yatıranlar soluğu savcılıklarda alıyor.

Dikkat: Başvuru hakkınız yanmasın! Dolandırıcılar TOKİ sosyal konutlarını hedef aldı - Resim: 1

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvurular başladı. Milyonu geçen başvuru sayısına ulaşan ve 18 Kasım'a kadar sürecek olan başvurularda mağduriyetler yaşanıyor.

18
Dikkat: Başvuru hakkınız yanmasın! Dolandırıcılar TOKİ sosyal konutlarını hedef aldı - Resim: 2

Dolandırıcıların kurduğu sahte web siteleri üzerinden başvuru yapmak isteyenler paralarını kaptırıyor.

28
Dikkat: Başvuru hakkınız yanmasın! Dolandırıcılar TOKİ sosyal konutlarını hedef aldı - Resim: 3

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açtı.

38
Dikkat: Başvuru hakkınız yanmasın! Dolandırıcılar TOKİ sosyal konutlarını hedef aldı - Resim: 4

BAŞVURU, TEMİNAT VE SİGORTA İÇİN PARA TALEBİ

Sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şüpheli IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.

48