Dikkat: Başvuru hakkınız yanmasın! Dolandırıcılar TOKİ sosyal konutlarını hedef aldı
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuru yapmak isteyenleri dolandıran web sitelerine para yatıranlar soluğu savcılıklarda alıyor.
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvurular başladı. Milyonu geçen başvuru sayısına ulaşan ve 18 Kasım'a kadar sürecek olan başvurularda mağduriyetler yaşanıyor.
Dolandırıcıların kurduğu sahte web siteleri üzerinden başvuru yapmak isteyenler paralarını kaptırıyor.
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açtı.
BAŞVURU, TEMİNAT VE SİGORTA İÇİN PARA TALEBİ
Sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şüpheli IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.