BIST 117.902
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 391,72

Dikkat aniden bastıracak! Meteoroloji'den 7 ile sağanak yağış uyarısı

İnternet Haber özel içerik

Dışarı çıkmayı düşünenler dikkat etmeli. Zira Meteoroloji 7 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte il il ve 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtiliyor.

117

Kütahya, Manisa'nın kuzeydoğu çevreleri ve Eskişehir'in batısı ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

217

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

317

Rüzgarın durumu

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. 

417