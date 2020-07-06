Dikkat aniden bastıracak! Meteoroloji'den 7 ile sağanak yağış uyarısı

Kütahya, Manisa'nın kuzeydoğu çevreleri ve Eskişehir'in batısı ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.