Dijital pazarlama uzmanı Yılmaz Barış kimdir? Freelance web tasarım, SEO ve Adwords hizmetleri

2008 yılından bu yana KOBİ’lere freelance web tasarım, SEO ve Adwords hizmetleri vermeye başladı. 2012 yılından itibaren profesyonel olarak sosyal medya alanına geçti. Çeşitli reklam ajansları ve kurumsal firmalarda çalıştı. Performans bazlı Facebook reklamları konusunda yurtiçi ve yurtdışı hedefli olarak Türkiye’deki en yüksek bütçeli reklam hesaplarını yönetti.

200’den fazla web sitesi yayına aldı, 30’dan fazla marka için Sosyal Medya ve Dijital Reklam Yönetimi hizmeti üretti. Halen sosyal medya yönetimi, dijital itibar yönetimi, sosyal medya reklamları ve Google Adwords yönetimi konularında birçok farklı sektörde ulusal ve global çapta birçok büyük markaya hizmet vermeye devam etmektedir.

İş Uzmanlığı

Dijital Pazarlama , İçerik Yönetimi, Dijital Reklam Yönetimi, Dijital Marka Konumlandırma

Teknik Uzmanlık

Web tasarımı ve CMS yönetimi, Sosyal Medya İçerikleri, Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Web Analytics, Landing Page Kurgusu

Sektörel Deneyimler

Sağlık, Eğitim, Oyuncak, Giyim, Takı, Spor, Basın, Fuar, Eğlence, e-Ticaret, Makina

Projeler

Estetik International – Sosyal Medya ve Dijital Reklam Yönetimi

Star Gazete – Sosyal Medya ve Google Adwords Yönetimi

Bahçeşehir Üniversitesi – Google Adwords Yönetimi

Sports International – Sosyal Medya Yönetimi

Hasbro – Sosyal Medya ve Facebook Reklam Yönetimi

Play-Doh, – Sosyal Medya Yönetimi

Playskool – Sosyal Medya Yönetimi

Transformer – Sosyal Medya Yönetimi

Nerf – Sosyal Medya Yönetimi

Kemerburgaz Üniversitesi – Google Adwords Yönetimi

Antalya HEP Üniversitesi – Google Adwords Yönetimi

Adım Adım – Sosyal Medya İçerik ve Facebook Reklam Yönetimi

Senden Bana Kalan Film – YouTube Reklamları Yönetimi

Yuvaya Dönüşen Plastikler – Sosyal Medya Yönetimi

Jigle – Facebook Reklam Yönetimi

Salcano – Sosyal Medya Yönetimi

Forum Saat – Sosyal Medya Yönetimi