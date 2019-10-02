Dijital pazarlama uzmanı Yılmaz Barış kimdir? Freelance web tasarım, SEO ve Adwords hizmetleri
2008 yılından bu yana KOBİ’lere freelance web tasarım, SEO ve Adwords hizmetleri vermeye başladı. 2012 yılından itibaren profesyonel olarak sosyal medya alanına geçti. Çeşitli reklam ajansları ve kurumsal firmalarda çalıştı. Performans bazlı Facebook reklamları konusunda yurtiçi ve yurtdışı hedefli olarak Türkiye’deki en yüksek bütçeli reklam hesaplarını yönetti.
200’den fazla web sitesi yayına aldı, 30’dan fazla marka için Sosyal Medya ve Dijital Reklam Yönetimi hizmeti üretti. Halen sosyal medya yönetimi, dijital itibar yönetimi, sosyal medya reklamları ve Google Adwords yönetimi konularında birçok farklı sektörde ulusal ve global çapta birçok büyük markaya hizmet vermeye devam etmektedir.
İş Uzmanlığı
Dijital Pazarlama , İçerik Yönetimi, Dijital Reklam Yönetimi, Dijital Marka Konumlandırma
Teknik Uzmanlık
Web tasarımı ve CMS yönetimi, Sosyal Medya İçerikleri, Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Web Analytics, Landing Page Kurgusu
Sektörel Deneyimler
Sağlık, Eğitim, Oyuncak, Giyim, Takı, Spor, Basın, Fuar, Eğlence, e-Ticaret, Makina
Projeler
Estetik International – Sosyal Medya ve Dijital Reklam Yönetimi
Star Gazete – Sosyal Medya ve Google Adwords Yönetimi
Bahçeşehir Üniversitesi – Google Adwords Yönetimi
Sports International – Sosyal Medya Yönetimi
Hasbro – Sosyal Medya ve Facebook Reklam Yönetimi
Play-Doh, – Sosyal Medya Yönetimi
Playskool – Sosyal Medya Yönetimi
Transformer – Sosyal Medya Yönetimi
Nerf – Sosyal Medya Yönetimi
Kemerburgaz Üniversitesi – Google Adwords Yönetimi
Antalya HEP Üniversitesi – Google Adwords Yönetimi
Adım Adım – Sosyal Medya İçerik ve Facebook Reklam Yönetimi
Senden Bana Kalan Film – YouTube Reklamları Yönetimi
Yuvaya Dönüşen Plastikler – Sosyal Medya Yönetimi
Jigle – Facebook Reklam Yönetimi
Salcano – Sosyal Medya Yönetimi
Forum Saat – Sosyal Medya Yönetimi