Didim'deki skandal iddiada yeni gelişme
AYDIN'da Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığını öne süren S.T., teşhis için emniyete çağrıldı. S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, dosyanın hukuka ve usule uygun yürümediğini iddia etti.
AYDIN'ın Didim ilçesinde 2016 yılında meydana gelen olayda; iş istemek için belediye başkanıyla görüşen S.T., sonrasında telefon numarasını bırakıp ayrıldı. Akşam meclis üyesi A.Ç. tarafından aranan S.T., iş görüşmesi için restorana gittiklerini zannederek araca bindi. A.Ç.'nin kullandığı araç, bir çiftlik evine gitti.
İddiaya göre; evde bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, başkan yardımcısı Ö.G. ve meclis üyesi Ö.Ç., S.T.'yi bira içmeye zorladı. Evde bulunanlar alkol ve kokain kullandı. S.T.'nin iddiasına göre; Belediye Başkanı Atabay ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla ilişkiye girdi. A.Ç. de olanları kamerayla kaydetti. Ardından Atabay ve Ö.Ç., S.T.'ye tecavüz etti. S.T., dönüşte kendini bırakan A.Ç. tarafından görüntüleri oğluna izletmekle tehdit edildi.
S.T., 2 ay boyunca aynı çiftlik evine götürülmeye devam etti. 2 ayın sonunda da İzmir'e arkadaşının yanına kaçtı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılırken; ilçeye gönderilen müfettişler ,hazırladıkları raporu savcılığa sundu. S.T. ise Didim Adliye Sarayı'na giderek Atabay, Ö.G., A.Ö. ve Ö.Ç.'den şikayetçi oldu.
Fotoğraftan teşhis etti
Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda S.T., teşhis için Didim Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı. Avukatıyla birlikte emniyet müdürlüğüne gelen S.T.'nin kendisine gösterilen fotoğraflarda kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 4 kişiyi teşhis ettiği belirtildi.