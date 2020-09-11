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Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay 'tecavüz' suçundan tutuklandı mı! İddia ve yalanlama

DİDİM'in CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 5 yıl önce kendisinden iş isteyen kadına tecavüzle suçlandı. Sabah'tan Nazif Karaman, Atabay'ın tutuklandığını duyurdu. Atabay bu iddiayı yalanladı.

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Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iddiaların incelenmesi için İçişleri Bakanlığı’nın iki müfettiş görevlendirilmişti. 

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre kendisinden iş istemeye gelen Z. Y. isimli kadına tecavüz ettiği, özel görüntülerini çekip şantajda bulunduğu iddia edilen Didim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay bu sabah gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sabah gazetesinin haberi birçok yerde 'son dakika' olarak alıntılanırken, Ahmet Deniz Atabay'dan açıklama geldi. Başkan Atabay; “Ben görevimin başındayım. Kaymakam Bey ve Emniyet Müdürlüğü ile de görüştüm. Bu kumpas çetesinin uydurduğu yalan. Bunların haysiyetleri bu kadar. Bu tip hareketleri ile nasıl bir kumpas kurmaya kalktıklarını halkımız da görmektedir” dedi.

İDDİA NEYDİ?

Başkan Ahmet Deniz Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor. İddia sahibi bir kadın...
İddia yenilir yutulur iddia değil...
“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor.
“Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor.
Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor.
“Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor. Sonrası? Korkunç! “Tecavüz ettiler bana” diyor kadın.

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