Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay 'tecavüz' suçundan tutuklandı

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüzle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tutuklandı.Abone ol
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iddiaların incelenmesi için İçişleri Bakanlığı’nın iki müfettiş görevlendirilmişti. Gelen son dakika haberine göre CHP'li başkan Atabay tutuklandı.
Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre kendisinden iş istemeye gelen Z. Y. isimli kadına tecavüz ettiği, özel görüntülerini çekip şantajda bulunduğu iddia edilen Didim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay bu sabah gözaltına alındı. CHP'li Başkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Didim Belediye Başkanı gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Ahmet Deniz Atabay adliyeye sevk edildi. İşlemleri 10 dakika önce tamamlandı. Atabay tutuklanarak cezaevine konuldu.
İDDİA NEYDİ?
Başkan Ahmet Deniz Atabay’ın beş yıl önce bir kadına tecavüz ettiği öne sürülüyor.
İddia sahibi bir kadın...
Didim’deki tecavüz iddiası yenilir yutulur iddia değil
“Başkan Atabay’dan iş istemeye gittim” diyor.
“Atabay bana ‘Daha rahat bir ortamda konuşalım’ dedi” diyor.
Kendisini bir çiftliğe götürdüklerini söylüyor. “İşin içinde belediye meclis üyeleri de var” diyor.
“Bana alkol içirdiler, uyuşturucu verdiler” diyor. Sonrası? Korkunç! “Tecavüz ettiler bana” diyor kadın.