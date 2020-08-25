Didem Uzel ailesiyle ABD'den Türkiye'ye döndü sebebi ise bakın ne oldu

Türkiye daha başarılı: ''ABD gerçekten sıkıntılı. Biz 5 aydır dışarı çıkmadığımız evin içinde kavanozda gibiydik. Dolayısıyla hiç olmazsa bu dönemde sevdiklerimizin yanında olmak istedik. Tabii en önemli konu sağlık. ABD’de benim yaşadığım tecrübelerden dolayı sağlıkla ilgili Türkiye’nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum.''