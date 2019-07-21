Didem Soydan'ın tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu
Geçtiğimiz yıl iki erkek arkadaşıyla birlikte dans ettiği anları olay olan Didem Soydan, sahildeki partiye yine dansıyla damga vurdu.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen seksi model Didem Soydan yeni dansı ile olay oldu
111
Son günlerde Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşadığı iddia edilen manken Didem Soydan, magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden.
211
Kimi zaman Lider Şahin'le vakit geçiren güzel model kimi zaman arkadaşlarıyla sahil partilerinde eğlenmeyi tercih ediyor.
311
Geçtiğimiz yıl iki erkekle yaptığı dansla tartışma yaratan ve uzun süre gündemde kalan Soydan'dan yeni dans videosu geldi.
411