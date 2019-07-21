Didem Soydan'ın tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Didem Soydan'ın tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Geçtiğimiz yıl iki erkek arkadaşıyla birlikte dans ettiği anları olay olan Didem Soydan, sahildeki partiye yine dansıyla damga vurdu.

Didem Soydan'ın tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu - Sayfa 1

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen seksi model Didem Soydan yeni dansı ile olay oldu

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Didem Soydan'ın tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu - Sayfa 2

Son günlerde Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşadığı iddia edilen manken Didem Soydan, magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden.

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Didem Soydan'ın tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu - Sayfa 3

Kimi zaman Lider Şahin'le vakit geçiren güzel model kimi zaman arkadaşlarıyla sahil partilerinde eğlenmeyi tercih ediyor. 

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Didem Soydan'ın tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu - Sayfa 4

Geçtiğimiz yıl iki erkekle yaptığı dansla tartışma yaratan ve uzun süre gündemde kalan Soydan'dan yeni dans videosu geldi.

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