Didem Soydan'dan 'cinsel organ' mesajı hatırlatan takipçisine sert tepki
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Didem Soydan, 'cinsel organ' hakkında yazdığı mesajı hatırlatan bir Twitter kullanıcısına sert çıktı.
Arizona Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bilim insanı Betül Kaçar, NASA'nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekibe dahil edildi. Bu gelişme sonrası sosyal medyada büyük bir coşku yaşanırken, bir twitter kullanıcısı Betül Kaçar'ın NASA açıklaması ile manken Didem Soydan'ın cinsel organ açıklamasını karşılaştırdı. Bu tweeti gören Soydan'ın cevabı oldukça sert oldu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Didem Soydan'ın, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı 'cinsel organ' paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü. Soydan son olarak,'cinsel organ' hakkında yazdığı mesajı hatırlatan bir Twitter kullanıcısına sert çıktı.
NASA ekibine kabul edilen Betül Kaçar, twitter hesabından; Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle. Evrende yaşamın izlerini araştırmak icin oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunu ile başladım. Bu gelişme ilaç gibi geldi." ifadelerini kullandı.
Betül Kaçar ile Didem Soydan'ın açıklamaları karşılaştırıldı
Betül Kaçar'ın paylaşımının altına yorum yapan bir kullanıcı, Betül Kaçar'ın NASA açıklaması ile manken Didem Soydan'ın cinsel organ açıklamasını karşılaştırdı.