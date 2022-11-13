Didem Soydan'dan ayna karşısında poz! Derin yırtmacıyla frikik vermekten kaçamadı!
|
İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan'ın son paylaşımı olay oldu. Sosyal medya hesabından ayna pozu paylaşan Soydan, derin yırtmacı ile verdiği pozları paylaştı. Pantolonunu çıkarırken ve kasığına kadar uzanan eteğiyle poz veren Soydan, frikik verdi.
Ünlü manken Didem Soydan, aşk hayatı ve düzgün fiziği ile daima adından söz ettiriyor. Burak Deniz ile ilişkisi çok konuşulan Soydan, son olarak da barışma haberleriyle dikkat çekmişti.
17
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Soydan, yeni bir paylaşımda bulundu. Didem Soydan, bu kez farklı kıyafetleri kombinlediği pozlarını takipçileriyle paylaştı.
27
Fotoğrafların birinde derin yırtmacı ile dikkat çeken Soydan'ın, iç çamaşırı giymediği iddia edildi. Soydan'ın frikikli pozu sosyal medyada çok konuşuldu.
37
İşte Didem Soydan'ın olay pozu...
47