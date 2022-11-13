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Didem Soydan'dan ayna karşısında poz! Derin yırtmacıyla frikik vermekten kaçamadı!

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Didem Soydan'dan ayna karşısında poz! Derin yırtmacıyla frikik vermekten kaçamadı!

İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan'ın son paylaşımı olay oldu. Sosyal medya hesabından ayna pozu paylaşan Soydan, derin yırtmacı ile verdiği pozları paylaştı. Pantolonunu çıkarırken ve kasığına kadar uzanan eteğiyle poz veren Soydan, frikik verdi.

Didem Soydan'dan ayna karşısında poz! Derin yırtmacıyla frikik vermekten kaçamadı!

Ünlü manken Didem Soydan, aşk hayatı ve düzgün fiziği ile daima adından söz ettiriyor. Burak Deniz ile ilişkisi çok konuşulan Soydan, son olarak da barışma haberleriyle dikkat çekmişti.

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Didem Soydan'dan ayna karşısında poz! Derin yırtmacıyla frikik vermekten kaçamadı!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Soydan, yeni bir paylaşımda bulundu. Didem Soydan, bu kez farklı kıyafetleri kombinlediği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Didem Soydan'dan ayna karşısında poz! Derin yırtmacıyla frikik vermekten kaçamadı!

Fotoğrafların birinde derin yırtmacı ile dikkat çeken Soydan'ın, iç çamaşırı giymediği iddia edildi. Soydan'ın frikikli pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

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Didem Soydan'dan ayna karşısında poz! Derin yırtmacıyla frikik vermekten kaçamadı!

İşte Didem Soydan'ın olay pozu...

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