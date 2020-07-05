Didem Soydan transparan kıyafetiyle sokağa indi olay fotoğraflar!

Sıklıkla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Didem Soydan, son zamanlarda Twitter yerine Instagram'dan yaptığı fotoğraf paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Seksi pozlarıyla olay olan ve Soydan bu kez de sokağa transparan bir kıyafetle indi.