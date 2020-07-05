Didem Soydan transparan kıyafetiyle sokağa indi olay fotoğraflar!
Didem Soydan, seksi fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor. Son olarak transparan kıyafetiyle sokağa indi ve herkesi büyüledi.
Sıklıkla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Didem Soydan, son zamanlarda Twitter yerine Instagram'dan yaptığı fotoğraf paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Seksi pozlarıyla olay olan ve Soydan bu kez de sokağa transparan bir kıyafetle indi.
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Ünlü modelin cüretkar paylaşımları her zamanki gibi sosyal medyanın en çok konuştuğu fotoğraflar olarak yerini alırken sosyal medya kullancılarından da binlerce beğeni yağdı.
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Didem Soydan, Instagram paylaşımlarının ardından Twitter'dan da bir mesaj yayınladı. Soydan, "Telefon ekranınıza arka plan olacak fotoğraflar bıraktım Instagram'a... bir dost" ifadelerini kullandı.
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Soydan'ın paylaşımına yanıt veren takipçileri, tavsiyesini uygulamaktan geri kalmadılar.
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