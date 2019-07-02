Didem Soydan paylaştı Prenses Diana'ya olan benzerliği 'yok artık' dedirtti
Dünyaca ünlü markaların modelliğini yapan Didem Soydan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Prenses Diana'ya olan benzerliğini karşılaştırdı.
İşinden ziyade çeşitli söylemleriyle de sıklıkla gündeme gelen Didem Soydan, bu sefer Prenses Diana'ya olan benzerliğiyle takipçilerini şaşırtmayı başardı. Didem Soydan, “Kimse benim prenses Diana aşkımı sorgulamasın” diyerek şu pozu paylaştı;
Küçük yaşlarda çekilmiş bu fotoğrafı paylaşan Didem Soydan, birçok takipçisi tarafından da Prenses Diana'ya benzetildi. Öte yandan Soydan, birkaç yıl önce hesabından yine bu karelerini paylaşmış ve Diana hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
Sen de prenses gibi olacaksın: “Kısa saçı gençliğimden beri kullanırım, asıl hikaye şu: Ben her sabah anneme değişik saç yaptırmadan okula gitmiyorum. Annem her sabahın körü değişik saç yapmaktan ve benim beğenmeyip, ağlamam ve servise geç kalmamdan yılıyor ve beni “Saçlarını keselim bak Lady Diana nasıl güzel sen de prenses gibi olacaksın” deyip kandırıyor."
Annemin söz verdiği gibi..: Sonuç ilk gün annemin kıyafetlerini giyiyorum, küpeler falan… Tabi ertesi gün saçlar papaz gibi dikiliyor ve ağlama krizi ile yine servise geç kalınıyor. Lady Diana olacağına inandırılmış mini Didem'in saçları kesilmiş, kuaförden gelinmiş. Sonra annemin söz verdiği gibi kıyafetlerini giyip, küpelerini takıp “hadi beni burada çek, şöyle çek “günü yapılmış.”