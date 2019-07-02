Didem Soydan paylaştı Prenses Diana'ya olan benzerliği 'yok artık' dedirtti

Sen de prenses gibi olacaksın: “Kısa saçı gençliğimden beri kullanırım, asıl hikaye şu: Ben her sabah anneme değişik saç yaptırmadan okula gitmiyorum. Annem her sabahın körü değişik saç yapmaktan ve benim beğenmeyip, ağlamam ve servise geç kalmamdan yılıyor ve beni “Saçlarını keselim bak Lady Diana nasıl güzel sen de prenses gibi olacaksın” deyip kandırıyor."