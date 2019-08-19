Didem Soydan önce sevgilisi Lider Şahin ile poz verdi sonra yarı çıplak halini paylaştı
İrem Derici'nin eski sevgilisi Lider Şahin ile aşk yaşayan Didem Soydan artık ilişkisini saklamıyor. Soydan ve Şahin dün gece bir mekan çıkışı objektiflere beraber poz vererek aşklarını herkese duyurdu. Ardından Didem Soydan, sosyal medya hesabından paylaştığı üstsüz fotoğrafı ile gündeme geldi.
Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşayan Didem Soydan, bir süredir bu aşkı gizli tutmaya çalışmış ve aşk iddialarına cevap vermemişti. Soydan ve Şahin dün gece gittikleri bir mekanda objektiflere beraber poz vererek artık aşklarını saklamama kararı aldılar.
Dün gece 'Cahide Alaçatı'da bir hayli keyifli görüntülenen Didem Soydan ve Lider Şahin, mekan çıkışı görüntülenmemek için kaçmak yerine objektiflerin karşısına geçtiler ve sarılarak poz verdiler. Bu hareketleriyle aşklarını herkese duyuran çiftten Didem Soydan ise ardından sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medyada cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Didem Soydan, Lider Şahin ile beraber sarılarak objektiflere poz vermenin ardından sosyal medyaya da yüklediği yeni fotoğraf ile çok konuşuldu.
Ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Soydan, yarı çıplak fotoğrafını, ''06.48'' notuyla paylaştı.