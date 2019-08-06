Didem Soydan kırmızı mayosuyla herkesi büyüledi! Lider Şahin'den hamle gecikmedi
Son olarak İrem Derici'nin eski sevgilisi Lider Şahin ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Didem Soydan, sosyal medyadan paylaştığı kırmızı mayolu pozlarıyla herkesin beğenisini kazandı.
İrem Derici'nin eski sevgilisi olan Lider Şahin ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan, bu sefer sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ünlü manken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı kırmızı mayolu paylaşımlarıyla herkesi mest etti.
Cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Didem Soydan, bu sefer ''Daha cesur, daha cool...'' notu ile paylaştığı fotoğrafı ile herkesi büyüledi. ''Cesaretini yudumla. Çünkü yaz'' diyerek fotoğrafının altına düştüğü nota noktasını koyan Soydan'ın kırmızılı mayolu paylaşımları kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
Didem Soydan'ın kırmızılı mayolu fotoğraflarına sevgilisi Lider Şahin'den de destek geldi. Şahin, sevgilisinin kırmızı mayolu fotoğraflarını beğenerek destek verdi.
Didem Soydan kimdir?
Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi.