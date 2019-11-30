Didem Soydan göğüslerini açtı Amerikan bayrağı önünde poz verdi
Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşayan Didem Soydan'ın ABD bayrağı önünde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada günden oldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündeme gelen ve Selamı Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşayan ünlü manken Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde asker selamı verdi. Soydan'ın poz verirken göğüslerinin yarısını ve pantolonun düğmesini açması ise herkesi şaşkına çevirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündeme gelen ve Selamı Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşayan ünlü manken Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde asker selamı verdi. Soydan'ın poz verirken göğüslerinin yarısını ve pantolonun düğmesini açması ise herkesi şaşkına çevirdi.
Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaşarak gündeme gelen Didem Soydan bu sefer de yarı çıplak poz verdi.
Amerikan bayrağı önünde asker selamı verdi
Amerikan bayrağı önünde asker selamı veren Soydan, iç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını ve göğüslerinin yarısını açtı. Soydan, kimsenin anlama veremediği pozunu "Analog" notuyla 639 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.