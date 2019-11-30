Didem Soydan göğüslerini açtı Amerikan bayrağı önünde poz verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündeme gelen ve Selamı Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşayan ünlü manken Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde asker selamı verdi. Soydan'ın poz verirken göğüslerinin yarısını ve pantolonun düğmesini açması ise herkesi şaşkına çevirdi.