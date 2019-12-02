Didem Soydan bakın neler söyledi ABD bayrağı önünde göğüslerini açıp poz vermişti
ABD bayrağı önünde göğüslerini açarak poz veren Didem Soydan, kendisine eleştirenlere sert cevap verdi.
Sıklıkla cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, ABD bayrağı önünde verdiği asker selamlı pozuyla birçok kişi tarafından eleştirilmiş, sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Pozundan dolayı oldukça tepki gören Soydan, eleştirilere sert bir üslupla cevap verdi.
İç çamaşırsız giydiği pantolonun fermuarını ve göğüslerinin yarısını açarak "Analog" notuyla paylaştığı fotoğrafla eleştirilerin hedefi olan Soydan, "Önce patır patır intihar eden insanları ve intihar etme sınırında yaşayan insanlara ne olacak diye düşünsünler sekiz sene önce gerçekleşen bir marka çekimine boş beyinlerini yormasınlar" sözleriyle cevap verdi.
Didem Soydan, ABD bayrağı önünde verdiği bu poz ile eleştirilerin hedefi olsa da binlerce beğeni aldı.
Öte yandan Didem Soydan, 5 gün önce arşiv hesabından Amerikan bayrağı önünde çektirdiği farklı bir pozu şu notla paylaşmıştı:
"Bir gün, gençliğimi ve karakterimin baş kaldıran, asi tarafını en iyi yansıtan çekimin hangisi olduğu sorulsa, cevabımı bu fotoğraflarla verirdim. Saç, makyaj ve stylingin yanında, aydınlık ve temiz bir ışıkla çekilen fotoğraflar, her baktığımda bana, editoryal çekimden çok, hayatımın bir döneminin kısa özeti gibi görünüyor.