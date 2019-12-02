Didem Soydan bakın neler söyledi ABD bayrağı önünde göğüslerini açıp poz vermişti

Öte yandan Didem Soydan, 5 gün önce arşiv hesabından Amerikan bayrağı önünde çektirdiği farklı bir pozu şu notla paylaşmıştı:

"Bir gün, gençliğimi ve karakterimin baş kaldıran, asi tarafını en iyi yansıtan çekimin hangisi olduğu sorulsa, cevabımı bu fotoğraflarla verirdim. Saç, makyaj ve stylingin yanında, aydınlık ve temiz bir ışıkla çekilen fotoğraflar, her baktığımda bana, editoryal çekimden çok, hayatımın bir döneminin kısa özeti gibi görünüyor.