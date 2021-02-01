Didem Kınalı Bülent Serttaş olayının iç yüzünü anlattı: Bir gece bana...
İbrahim Tatlıses'in İbo Show programında Bülent Serttaş'ın zor anlarıyla ilgili Didem Kınalı sessizliği bozdu.
'İbo Show'un 11'inci bölümüne; Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu. Cumartesi günü yayınlanan 'İbo Show'da Didem Kınalı'nın dans ettiği anlarda yaşananlar çok konuşuldu.
Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeleri sosyal medyada olay oldu.
Didem Kınalı ise 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada kendisine saygısızlık yapıldığını söyledi.
Kınalı program esnasında yaşananları fark etmediğini "Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm" sözleriyle anlattı.