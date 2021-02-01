Didem Kınalı Bülent Serttaş olayının iç yüzünü anlattı: Bir gece bana...

'İbo Show'un 11'inci bölümüne; Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu. Cumartesi günü yayınlanan 'İbo Show'da Didem Kınalı'nın dans ettiği anlarda yaşananlar çok konuşuldu.