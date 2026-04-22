Didem Ceran'dan yeni kare! "Bu estetik değil, yeniden doğuş..."
Geçtiğimiz aylarda Güney Kore’de geçirdiği kapsamlı operasyonla gündeme gelen Didem Ceran, son paylaşımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçen Ceran, hem fiziksel değişimini hem de sağlık mücadelesini açık yüreklilikle anlatmaya devam ediyor. “Yeniden doğuş” sözleriyle yaptığı son paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Yıllar önce Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, son dönemde yaşadığı büyük değişim ve sağlık süreciyle magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Şubat 2026’da Güney Kore’de özel bir klinikte yaklaşık 15 saat süren ağır bir operasyon geçiren Ceran, yüz yapısında kapsamlı bir dönüşüm yaşadı. Sürecin ardından paylaştığı son görüntüsü ise takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Ceran, daha önce yaptığı açıklamalarda geçirdiği işlemlerin sıradan bir estetik müdahale olmadığını açıkça anlatmıştı. Türkiye’de yaşadığı önceki operasyonla kıyaslandığında, Güney Kore’deki sürecin çok daha ağır ve çok katmanlı olduğunu belirten Ceran, çene kemiklerinin yeniden şekillendirildiğini, bazı kemik dokularının kesilip özel işlemlerden geçirilerek dolgu amacıyla kullanıldığını ifade etti.
Bununla da sınırlı kalmayan süreçte derin yüz germe, göz çevresi işlemleri, dudak şekillendirme ve lifting uygulamalarının yapıldığını söyleyen Ceran, göğüs bölgesinde daha önce yaşanan silikon problemi nedeniyle ek bir temizleme operasyonu da geçirdiğini anlattı. Tüm bu müdahalelerin iki ayrı güne yayıldığını belirten ünlü isim, operasyonun ağırlığına rağmen düşündüğü kadar ağrı yaşamadığını söylemişti. Ameliyat sonrası dönemin ise en az operasyon kadar zor geçtiğini belirten Didem Ceran, özellikle yüz bölgesindeki kemiklere ağız içinden ulaşıldığını ve bu nedenle ağzının içinin uzun süre dikişlerle dolu olduğunu anlatmıştı. Konuşmakta zorlandığını da paylaşan Ceran, iyileşme sürecinin dışarıdan göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu vurguladı.
Öte yandan Didem Ceran, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir başka açıklamayla göğüs kanseriyle mücadele ettiğini de duyurmuştu. Uzun süre bu gerçeği sakladığını söyleyen Ceran, artık hiçbir şeyi gizlemek istemediğini belirterek yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaşmıştı. Kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle hem fiziksel hem de duygusal olarak hassas bir dönemden geçtiğini söyleyen Ceran, bu süreçte insan ilişkilerine dair de önemli farkındalıklar yaşadığını dile getirdi.