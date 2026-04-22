Didem Ceran'dan yeni kare! "Bu estetik değil, yeniden doğuş..."

Bununla da sınırlı kalmayan süreçte derin yüz germe, göz çevresi işlemleri, dudak şekillendirme ve lifting uygulamalarının yapıldığını söyleyen Ceran, göğüs bölgesinde daha önce yaşanan silikon problemi nedeniyle ek bir temizleme operasyonu da geçirdiğini anlattı. Tüm bu müdahalelerin iki ayrı güne yayıldığını belirten ünlü isim, operasyonun ağırlığına rağmen düşündüğü kadar ağrı yaşamadığını söylemişti. Ameliyat sonrası dönemin ise en az operasyon kadar zor geçtiğini belirten Didem Ceran, özellikle yüz bölgesindeki kemiklere ağız içinden ulaşıldığını ve bu nedenle ağzının içinin uzun süre dikişlerle dolu olduğunu anlatmıştı. Konuşmakta zorlandığını da paylaşan Ceran, iyileşme sürecinin dışarıdan göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu vurguladı.