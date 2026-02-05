Didem Ceran'dan ameliyat sonrası ilk paylaşım! Yapılan işlemler...
Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore'de kapsamlı bir yüz estetiği ameliyatı geçirdi. Adeta yüz nakli olan Ceran 2 günde toplam 15 saat süren ameliyatla bambaşka biri oldu. Ceran'ın ameliyattan sonraki hali yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya fenomeni ve 2011'de Survivor yarışmasına katılan Didem Ceran, Güney Kore'de kapsamlı yüz estetiği ameliyatı geçirerek adeta yüz nakli oldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ancak sosyal medyada aktif paylaşımlar yapmaya başlayan Ceran, geçirdiği operasyonları adım adım anlatarak iyileşme sürecini takipçileriyle paylaştı.
"ÇENE KEMİKLERİM YENİDEN YAPILANDIRILDI"
Ceran, açıklamasında Türkiye'de daha basit bir ameliyat geçirdiğini, buna rağmen ciddi ağrılar yaşadığını ifade etti. Kore'deki operasyonun ise çok daha kapsamlı olduğunu belirten Ceran, "Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi. Çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı. Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı" ifadelerini kullandı.
OPERASYON İKİ GÜN SÜRDÜ
Ameliyatın iki güne yayıldığını belirten Ceran, ilk gün 4–5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat süren ağır bir cerrahi geçirdiğini açıkladı. Ceran, Kore'deki tıbbi yaklaşımın kendisini şaşırttığını dile getirdi.