|
Didem Ceran yüz nakli sonrası yeniden paylaştı!

Güney Kore'ye giderek yüz nakli operasyonu yaptıran sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, "Yüz naklimin 21. günü" diyerek son halini takipçileriyle paylaştı.

Didem Ceran, "Yüz naklimin 21. günü" diyerek son halini takipçileriyle paylaştı. Operasyon kapsamında yapılan işlemleri tek tek sıralayan ve iyileşme sürecine dair bilgi de veren Ceran'ın değişimi, takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.

2006'da Oryantal Star ile tanınan, 2011'de ise Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, yüz nakli operasyonu için Güney Kore'nin yolunu tutmuştu. Ünlü fenomen, ameliyattan sonraki 21'inci gününde takipçileriyle son halini paylaştı.

TEK TEK SIRALADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben ne yaptırdım?" ifadesini kullanan Ceran, operasyon kapsamında yapılan işlemleri tek tek sıraladı. Ceran'ın anlattığına göre, çene kemiği geri alındı, yüz hatları törpülendi, göz çevresi düzenlendi ve yüz germe işlemleri uygulandı.

"SU İÇERKEN ARTIK AĞIZ KENARLARIMDAN TAŞMA OLMUYOR"

Ceran, iyileşme sürecine dair ise şu ifadeleri kullandı: 

