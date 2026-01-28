Didem Balçın'dan sosyal medya hamlesi! Bir çırpıda hayatından çıkardı...
Ünlü oyuncu Didem Balçın'dan radikal karar! Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden oyuncu artık bambaşka bir hayat yaşıyor.
Didem Balçın, 'Başka Dilde Aşk', 'Çakallarla Dans', 'Oflu Hoca'nın Şifresi', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Bir Zamanlar İstanbul' gibi projelerdeki performansıyla tanınan bir oyuncu. Son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Balçın, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyük kaybın ardından hayatındaki insanları gözden geçirdiğini söyledi.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz mayıs ayında babasının vefatıyla sarsıldı ve zor bir dönemden geçti.
Bu süreçte hayatındaki birçok ismi çıkarma kararı aldığını belirten Balçın, şunları söyledi:
“Eskiden herkesi seveyim, herkes beni sevsin derdim. Ama artık böyle düşünmüyorum.”