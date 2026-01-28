Didem Balçın'dan sosyal medya hamlesi! Bir çırpıda hayatından çıkardı...

Didem Balçın, 'Başka Dilde Aşk', 'Çakallarla Dans', 'Oflu Hoca'nın Şifresi', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Bir Zamanlar İstanbul' gibi projelerdeki performansıyla tanınan bir oyuncu. Son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Balçın, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyük kaybın ardından hayatındaki insanları gözden geçirdiğini söyledi.